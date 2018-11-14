注10倍胰島素殺病父 男遭聲押

2018-11-14 21:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕又是長照悲歌！新北市土城區38歲張姓男子疑因長期照料罹患糖尿病的7旬老父，身心疲累，餵食父親安眠藥後，兩度對父親施打比平常劑量高達10倍的胰島素，致使張父死亡，張男今早主動報案，「我殺了爸爸！」聲稱獲父親同意，張男晚間7點左右被依殺害直系尊親屬罪移送新北地檢署複訊，面對記者提問：「為什麼要殺爸爸？」、「有經過爸爸同意嗎？」張男均不發一語，檢方晚間訊後將他聲押。

檢警調查，張父長期患有患高血壓及糖尿病，行動不便，經醫囑開立每劑90ml的胰島素由張男帶回，每次注射18ml控制病情，但超過9年的照護令張男心力交瘁，昨晚張男與父親同坐客廳沙發看電視，他自稱曾詢問父親，「活得這麼苦，早點走好不好？」他見父親沒有回應，又接著說，「我累了，會讓你走得舒服一點！」

隨後張男自行在晚餐中加入安眠藥，見父親沉沉睡去，一次注射整劑90ml胰島素後，他就去就寢，今早9點左右起床見父親仍有呼吸，再度注射了90ml胰島素，直到11點左右確認父親已無呼吸心跳，才報案「我殺了父親！」張父送醫急救後仍宣告不治身亡。

張男到案後抱怨，其他兄弟姊妹多年來將照顧重擔全交給他，早就令他心力交瘁，因此導致生活、工作全都一團亂，全案訊後依殺害直系尊親屬罪移送法辦。

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