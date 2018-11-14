張博崴案免賠定讞 南投消防基層：心中重擔終於能放下

2018-11-14 19:50

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕男大生張博崴7年前到南投登山失聯，南投縣消防局搜救無果，民間山友卻在2天後尋獲遺體，遭家屬訴請國賠，最高法院今駁回上訴，宣告免賠定讞；得知國賠案獲得平反，南投縣消防局長林聰吉說，對家屬訴請國賠的要求可以理解，不過，免賠定讞卻是給當初上山努力搜救的人員一個交代，畢竟搜救是山難的最後防線，若山友未能有良好的身、心狀態與裝備，貿然上山受傷、失聯，就算搜救人員再怎麼找，也無法及時把人救下山。

林聰吉說，張案之後，南投縣就著手制定並通過登山活動管理自治條例，目的就是要山友能做足準備，攜帶衛星電話、GPS定位裝備再上山，確保在山難發生時，可以第一時間掌握位置，儘速完成救援。

當初負責山搜的消防局第二大隊獲悉免賠定讞，則是感謝司法還給基層打火弟兄公道，也感謝張生雙親近幾年積極投入「面山教育」，提供登山或山難搜救的相關建言。

「這是真的嗎？」時任仁愛消防分隊長、目前擔任國姓消防分隊長的王繼增，第一時間還不敢相信，十分激動，連問多次是不是真的？直到心情稍微平復，才強調這件官司定讞，基層消防人員心中的大石與重擔終於能夠放下。

王繼增說，相信消防隊員在面對每件山難搜救都是全力以赴，不敢懈怠，但無法保證能救活每一個人，若因此而入罪，對他們實在不公平。

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