花蓮王哭了！傅崐萁戴手銬出庭 哭喊「我要回花蓮！」

前花蓮縣長傅崐萁哭了！已入獄的傅崐萁又因凱聚炒股案被借提到高院開庭，卻是戴手銬、理平頭現身，傅請求讓他還監花蓮監獄，好好準備訴訟，還呼籲準備選花蓮縣長的太太別去看他。高院當庭裁准。（記者楊國文攝）

2018-11-14 17:58

〔記者楊國文／台北報導〕有「花蓮王」稱號的前花蓮縣長傅崐萁，因合機炒股案被判8月定讞，已入獄1個半月，今天又因20年前涉凱聚炒股案，被高等法院更三審提訊進行全天辯論終結庭，這也是他入監後首度出庭，卻是「戴手銬、理平頭」現身，庭訊否認涉線交易等不法，傍晚庭訊卻突然落淚，喊著「我要回花蓮」，還希望正在競選花蓮縣長的太太徐榛蔚下週六別來看他。

高院更三審當庭裁定尊重傅的意願，諭知儘快將傅崐萁還監花蓮監獄，訂11月26日上午9點進行全天候的辯論。

不過，11月24日是選舉投票，何時從花蓮將傅崐萁提解至台北看守所，準備26日的開庭？是否會受九合一選舉影響？高院表示不會受影響，依規定，將提前2至3天將傅從花蓮獄借提到台北看守所。

高院更三審今天是以受刑人身份，自台北監獄提訊傅崐萁，他雖戴著手銬，卻以厚厚的文件技術性遮擋住，媒體問他，「擔心太太的選情」、「在獄中還好嗎」等問題，傅崐萁均未回應。

更三審上午傳訊證券公司林姓營業員等3名證人出庭，查明傅崐萁下單買賣股票等過程，傅並未表示意見，由律師主持進行交互結問程序。

對於被指炒股不法，傅崐萁否認被控內線內易等犯行，請求更三審稱「希望給我公平審判機會」。

傅崐萁是被控於1998年間，與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，傅雖否認犯行，歷審均被依證券交易法的操縱股價等罪判刑，更二審時，認定此案審理已13年，已逾速審法「審理不得超過八年」規定，減刑期，改判3年徒刑。