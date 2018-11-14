疑不堪老父糖尿病9年 兒注射10倍胰島素害死他

2018-11-14 18:01

〔記者余衡／新北報導〕久病無孝子！新北市土城區38歲的張姓男子，不堪7旬老父長期罹患糖尿病臥床，自稱經父親默許餵食安眠藥後，兩度對父親施打一共高達10倍的胰島素，張父無法負荷藥力失去呼吸心跳，今早張男報案父親死亡，經送醫後仍宣告不治，由於張男說法死無對證，全案訊後仍依殺害直系尊親屬罪移送法辦。

嫌犯自稱父親默許 警方：死無對證

警方調查，平常以打零工維生的張男目前無業，在家排行老四他因在家時間較多，接下照顧罹病的老父重擔，平時靠兄弟姐妹接濟及父親老農津貼度入，加上需支付住處租金，經濟狀況不佳時常捉襟見肘。

由於張父長期患有患高血壓及糖尿病行動不便，經醫囑開立每劑90m1的胰島素由張男帶回，每次注射18ml控制病情，但逾9年照護早已令他心力交瘁。昨晚張男與父親同坐客廳沙發看電視，他自稱曾詢問父親「活的這麼苦，早點走好不好？」他見父親沒有回應又接著說「我累了，會讓你走的舒服一點！」

隨後張男自行在晚餐中加入安眠藥，見父親沉沉睡去一次注射整劑90ml胰島素後就寢，今早9點多起床見父親仍有呼吸，故技重施再度注射90ml，直到11點多確認父親已經沒有呼吸心跳，自行打110語氣平靜的告訴警方「我殺了我父親！」

警方獲報後立即轉報救護車，趕往現場時發現張男獨自站在巷口，經他帶往住處查看時張父已經躺在沙發上，經救護人員CPR及AED電擊皆無反應，送醫急救後仍宣告不治身亡，警方當場將張男逮捕，事後果然在屋內查扣瓶裝胰島素及針頭等證物。

警訊時，張男坦承對父親餵食安眠藥及注設過量胰島素，但一切行為是經過父親的默許，張男還提到其他兄弟姐妹多年來將照顧重擔全交給他，早就令他倍感心力交瘁，因此導致生活、工作全都一團亂，全案訊後依殺害直系尊親屬罪移送法辦。