人民無「登山零風險」請求權 張博崴山難國賠案免賠定讞

2018-11-14 17:46

首次上稿 17:20

更新時間 17:46

〔記者張文川／台北報導〕中山醫學大學學生張博崴7年前攀登南投白姑大山失蹤，官方搜救51天無著，但民間山友2天就找到遺體，家屬質疑山難救援機制失能，訴請國賠；一審認定南投縣消防局有疏失，判賠267萬元；高院二審認定張生有未注意自身安全等過失，且人民對國家並未享有「登山零風險」的請求權，消防局已盡力搜救，並無過失，去年12月逆轉改判免賠；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

最高法院認為，消防相關規定並未規定搜救隊「定時報點」的方式，搜救隊此案確實有回報搜救情形，且現場通訊不易，並非「能救援而不救援」，並未怠於執行職務，搜救人員在考量自身安全下，已盡力積極搜尋張博崴而無所獲，二審從而認定消防局無過失，並無不當。因此，最高院認定張博崴父母上訴無理由，駁回上訴。

2011年2月27日，21歲張博崴前往攀登白姑大山，翌日下午卻迷路，當時他打電話告訴女友可自行下山，到了當晚仍無消無息，女友晚間11時21分向仁愛分隊報案；南投縣消防局3月1日啟動搜救，歷經51天救援無功，但民間山友接手救援，2天後即找到遺體及遺書。

根據法醫鑑定，張生受困7至9天後才失溫脫水死亡，家屬質疑救難機制失能才害死兒子，事後向南投縣消防局等5個公務單位訴請國賠660萬元，一審台北地院認定南投縣消防局符合「公務員怠於執行職務」的國賠要件，應賠償張家267萬元，消防署等機關則獲判免賠。

但二審認定，消防局緊急救護義務，目的是對傷病者減少傷亡，並非完全排除人民登山可能發生生命、身體、健康受損害的任何風險，「人民對國家並無享有登山零風險的請求權」。搜救人員對山難事故發生地點的研判及如何進行搜救，有裁量權餘地。本案是在3月1日中午上山搜救，仍在案發後黃金72小時內，並非完全不作為，無法認定消防局有過失或怠於執行職務。

高院也指出，張生獨自攀登白姑大山，攜帶的裝備與口糧卻僅夠使用一夜，顯未注意自身安全，他發現自己疑似迷路後曾與女友通電話，通話後卻逕自離開該處，也讓搜救人員更難掌握位置，降低搜救成功率，最後貿然下切到北港溪上游溪谷，導致自己體力不支、失溫休克而死，也非消防局指揮調度過失所致。