駁調資料秋後算帳！詹江村告王浩宇等人 嗆有錄音檔就退選

桃園市議員詹江村按鈴控告綠黨市議員王浩宇等人違反選罷法、加重誹謗。（記者周敏鴻攝）

2018-11-14 17:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市議員舒翠玲咆哮公務員事件持續延燒！綠黨市議員王浩宇等3名候選人刊登「還沒秋後就要算帳」網路廣告，質疑桃園區市議員詹江村調閱平鎮區公所異動人員資料，引起詹江村不滿，今天到桃園地檢署控告王浩宇等人違反選舉罷免法、加重誹謗罪，詹江村強調，「我若有親自調閱資料，就退選、退出政壇，並捐3000萬元公益捐」。

臉書「我是中壢人」8日PO出影片，內容是4月間舒翠玲參加平鎮區公所一場會議，卻因不滿座位順序調動，大聲對現場公務員咆哮，9日舒翠玲為此道歉，她說，會議時間通知錯誤，座位又被換來換去，她才會一肚子火、情緒管控不好發飆。

同區綠黨市議員候選人歐陽霆與綠黨另2名候選人王浩宇、羅岳峰刊登網路廣告，質疑詹江村向平鎮區公所調閱近半年來異動人員資料，簡直就是「還沒秋後就要算帳」。

詹江村看到廣告怒火中燒，他說，對方的指控並非事實，他從未打電話或親自到平鎮區公所要資料，而王浩宇聲稱手中握有他打電話到平鎮區公所要資料的錄音檔，請王浩宇盡快公布，只要屬實，他就退選、退出政壇，並捐3000萬元公益捐。

詹江村今天下午桃園地檢署按鈴控告王浩宇等3名候選人，以及分享網路廣告的網友。

王浩宇等人回應，詹江村調閱平鎮區公所異動人員資料是事實，即使他透過市府人員代為執行，也是因為他，才去調閱資料，請詹江村不要玩文字遊戲，但他尊重對方提告的權利，未來也會配合司法調查。