不甩警方盤查 網路電影導演遭大外割

2018-11-14 17:15

［記者陳恩惠／台北報導］48歲的網路電影導演焦喆英，去年小年夜搭計程車到高鐵南港站要返鄉，因票務問題在車上講電話，以致計程車停在車站門前紅線過久，遭台北市警南港分局進行交通執法的員警驅趕，焦碎念「媽的，催什麼催」隨即下車，員警要求出示證件，焦置之不理執意離去，用身體頂撞員警當場遭大外割制伏，士林地院審結，認為警方執法有據，將他依妨害公務罪判處拘役30日，得易科罰金，本案仍可上訴。

法官審酌，焦某僅因不滿員警依法執行職務，竟無視員警要求查驗身分、阻擋，執意以身體推擠、碰撞員警身體的方式妨害公務執行，所為已阻礙國家公權力作用的實現，傷害員警執行公權力的威信，實屬不該，犯後又否認犯行，飾詞狡辯，毫無悔意，考量曾有偽造文書前科，大學畢業、自營影視工作等情狀量刑。

判決指出，焦於今年2月14日晚間7時15分，搭乘計程車到北市南港區市民大道8段與興華路口暫停，準備下車搭乘高鐵，南港分局南港所員警在當地執行交通整理勤務，因計程車停在紅線禁止停車處過久，於是上前勸離。

法官說，焦某當時因急欲與高鐵客服人員聯繫購、退票事宜而感到不耐，陸續對員警碎念「媽的，催什麼催」、「我殘障不行喔」等粗鄙用語，員警認為焦某於公務員依法行職務時爆粗口，合理懷疑有違法之虞，依警察職權行使法要求焦某出示證件，確屬有據，自非無端騷擾。

詎料，焦某拒不出示，還嗆「有本事你就把我帶回警局」後執意離去，無視員警出手攔阻，不斷向前推擠、碰撞員警身體等行為，已明顯妨害員警執行勤務及漠視公權力執行的挑釁態度，且焦遭警壓制後，情緒、反應激烈，還對員警回以「媽的我的電腦，就只會擾民還會做什麼？」、「你在執行公務什麼東西阿」；與焦某出庭辯稱，與警方均以理性溝通、無主動攻擊或辱罵的行為。