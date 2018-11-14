他長達4年不碰老婆 居然是把繼女當性奴

2018-11-14 17:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名40多歲的鬼繼父，涉嫌自繼女10歲起至14歲，半夜偷爬上床，不顧繼女反抗硬上得逞，還威脅說「妳媽有精神疾病，告訴她病情會加劇」，致使繼女選擇隱忍；直到繼女的母親向妹妹抱怨「老公好久沒碰我了」，但半夜又會聽到奇怪呻吟聲，母妹察覺有異追問，才知外甥女被性侵。新北地檢署今依強制性交、猥褻罪起訴這名鬼繼父。

據了解，這母親帶著女兒再嫁，婚後又生了兩個女兒，她跟最小的女兒住一間房、繼女跟二女兒同住，繼父獨居一間房。

起訴指出，2014年2月至去年4月，繼父趁繼女睡覺時，摀住繼女的嘴，不顧繼女反抗，強脫褲子性侵，恫稱「妳媽有精神疾病，告訴她病情會加劇」，要繼女不能將此事告訴母親，其中一次還被同房的二女兒發現，繼父還恫嚇二女兒「妳完蛋了」、「不准張揚」，檢方認定繼父以每周一次頻率性侵繼女共167次。

去年5月至11月間，繼父甚至不顧繼女下體發炎，將繼女強拉到房間沙發床，強暴繼女共26次；去年8月也在住處撫摸繼女胸部2次。

直到去年11月，繼女的母親向妹妹抱怨，自從與老公生了兩個孩子後，兩人已4、5年未同房，老公好久都沒碰她了，但晚上睡覺時常會聽到類似呻吟的怪聲；繼女母親的妹妹一聽，懷疑外甥女恐被不禮貌對待，詢問外甥女此事，外甥女聽到當場痛哭，繼父惡行才被揭露。

庭訊時，繼父否認犯行，辯稱老婆想跟他離婚、爭取兩個孩子的撫養權，才教唆孩子誣陷他，指繼女是不聽話的小孩，逃學又翹家常常說謊。

檢察官將繼父與繼女送去測謊，繼父測謊未過、繼女則通過，因此不採信繼父辯詞，今依167次加重強制性交、26次強制性交、2次強制猥褻起訴這名繼父。