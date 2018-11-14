橋檢查獲3里長候選人涉賄、暴力介入選舉 2交保1收押

2018-11-14 16:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今天發布於美濃、仁武及左營區查獲3起賄選、暴力介入選舉，2交保1收押。

專案小組調查，高雄市美濃區羅姓里長候選人於今年7、8月間，疑似假借發放慈善物資名義，以沙拉油等日用品行賄選民，9日發動搜索3處，在羅姓里長候選人位於永安路服務處，扣得沐浴乳、牙膏、沙拉油、醬油、罐頭等日用品1批，同時傳喚羅姓候選人、溫姓樁腳、曾姓等4名選民到案，羅姓里長候選人當庭諭知以5萬元交保候傳，溫姓樁腳、其餘選民均請回。

另外，仁武區沈姓里長候選人夫婦涉嫌透過社區發展協會理事長於9月30日，以社區發展協會名義招待選民旅遊，橋檢9日發動搜索，調閱帳冊、承租遊覽車收據、旅遊名冊、行程表等證物，同時傳喚沈姓里長候選人夫婦、鄭姓理事長、13名選民及相關證人到案說明，諭知鄭姓理事長以2萬元交保候傳，沈姓候選人夫婦及其餘選民均請回。

檢方獲報，左營區陳姓女里長候選人於9月至10月間，以恐嚇、暴力手段妨害他人競選案，經傳喚到案，法院裁定以4萬元交保後，又接連對其他候選人施以恐嚇、暴力之行為，9日二度將他拘提到案，向法院聲請羈押獲准。

陳姓里長候選人10月19日經法院裁定交保後，翌（20）日，又在另名里長候選人住處外，手持榔頭敲毀住處電表。10月22日至11月1日間，多次又到這名里長候選人位於左營大路競選總部叫囂，辱罵在場支持民眾，甚至惡意攔阻該名候選人騎機車外出。