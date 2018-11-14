警察偷警察！新竹1員警涉竊取同事錢財被法辦

2018-11-14 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕警界竟傳出竊盜醜聞！新竹地區一名基層警員與同事聊天時，意外發現大家的皮夾，都曾短少1000元至2000元不等的現金；沒想到，報警調查結果令他們吃驚，小偷竟然是自己的同事，疑因家庭經濟狀況不佳，而一時偏差誤入歧途，但全案已依竊盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

有派出所基層警員爆料表示，今年7月間偶然發現皮夾裡少了1000多元，經詢問幾名同事，才驚覺警所可能「有小偷」，因所內共有3名被害人站出來作證，大家決定「報警」調查清楚，沒想到調閱監視器赫然發現，一名20幾歲張姓同事竟趁著大家忙著偵查案件、製作筆錄時，趁機走近其他同事的座位，打開放在桌上的皮夾後，竊取1、2張鈔票，此事傳開後引發議論紛紛，直批警察身為人民保母，竟然知法犯法，讓警界丟臉。

警局表示，經調查，張姓員警因家庭經濟狀況不佳，每月都將部分薪水拿來償還家中債務，疑因一時觀念偏差，誤入歧途，涉嫌於106年底及107年間竊取同事財物，經督察組調查，張員坦承犯行不諱，且深表悔意，並與被害人取得和解及歸還所竊財物，希望取得被害人諒解，詢問後除依竊盜罪嫌函送偵辦外，也將張員調離現職、列管加強考核，未來也會視偵審結果再研議懲處。