冒名男團偶像網路交友 她被騙赴約慘遭猥褻

26歲謝姓男子在交友軟體放男子團體SpeXial成員晨翔（見圖）的照片當大頭照，還誆稱台大醫學系畢業。（資料照）

2018-11-14 15:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕26歲謝姓男子在交友軟體放男子團體SpeXial成員晨翔的照片當大頭照，還誆稱台大醫學系畢業，把女網友帶到MTV包廂上下其手，遭拒後恫稱「我包裡有刀」、「記得台大分屍案嗎？」，女網友只好配合，讓謝男摸胸並以下體磨蹭背部，到案後又辱罵員警：「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」，新北地檢署今依涉犯強制猥褻、妨害自由、侮辱公務員罪將黃男起訴。

起訴指出，謝男在交友軟體上放在晨翔帥氣的生活照及大頭照行騙，一名女網友誤以為謝男就是晨翔，開心答應見面，今年9月16日凌晨2時許兩人相約碰面，女網友發現被騙當場想走人，謝男打出哀情牌留人說：「我特別搭計程車來見妳」，央求女網友不要離開，跟他去MTV包廂看場電影，女網友心軟留下，謝男進包廂不久就開始牽女網友的手，還從背後環抱她，還試探詢問：「可不可以讓我上？」女網友表示感覺不舒服想要離開。

謝男不滿恫稱：「我包包裡有帶刀」、「你還記得台大分屍案嗎？」接著抓住女網友雙手，要求女網友跟他躺下來，並以下體磨蹭女網友背部（有射精嗎），還撫摸女網友胸部，電影播畢後，謝男怕服務生前來清理包廂犯行被發現，因此與女網友相偕離開包廂，女網友在走廊上遇服務生求助，服務生連忙報案將謝男送辦，謝男到警局後極不配合，出言辱罵員警：「你的膽子跟鳥一樣小」、「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」。

開庭時，謝男辯稱：「女網友看上他的高顏質與高學歷，因不願與她嘿咻才會被誣陷」，並表示因員警先挑釁，他才會辱罵員警。

檢方依監視器畫面、服務生證詞及女網友手上的抓傷，認定謝男犯行，將他起訴，而謝男涉嫌傷害罪部分，女網友並未提告。