億圓富吸金45億 集團執行長判刑11年

2018-11-14 15:24

〔記者王定傳／新北報導〕億圓富投資控股公司吸金45億元，新北地院今依違反銀行法，判集團執行長兼講師陳東豐11年徒刑、總顧問吳松麟10年4月徒刑，其餘9名業務副總經理及業務處經理，則被判處2年至10年10個月不等徒刑；至於自稱「台灣巴菲特」、化名為「陳子龍」的集團總裁周瑞慶今年9月落網，法院尚在審理中。

除陳東豐、吳松麟外，其餘9名人刑期為：業務副總經理文智和、彭金源、吳並修均被判10年10月徒刑，沈芳如、詹益宏、陳勝發、吳姍筠4人均被判刑10年8月；業務處經理蔡銘洪10年6月，另名經理林勉志因偵審時認罪，並繳回不法所得，與被害者和解，減刑後判刑2年，緩刑5年，全案可上訴。

合議庭斥責陳東豐等人所為，導致多數國人將資金大量投入不受政府監督的私人組織，對我國金融秩序侵害之深，對民眾賴以為生財富掠奪之廣，對勤懇樸實社會風氣戕害之鉅，除1人獲緩刑外，其餘10人都被判10年4月至10年10月不等徒刑。

對法院判決，部分億圓富吸金案被害者認為可接受，但也有人認為應再提高刑度，才可對被告產生警惕作用。

檢調調查，周瑞慶等人藉由召開說明會授課、參加旅遊等過程，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、欣欣向榮、公司體質健全、前景看好等假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」等名義，向民眾吸金總計45億2293萬餘元。

前年12月檢調發動搜索，主嫌周瑞慶卻趁隙脫逃，檢調今年9月間才將他逮回；檢方去年4月間起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等人，一審法院於今年8月間，先依違反銀行法判人頭負責人、董事等，1年9月至3年8月不等徒刑。

法院今針對陳東豐等共11人涉案部分宣判，億圓富吸金案被害者自救會成員於法院前，在法院門口召開記者會，成員們高喊：「活抓張辰鍾（主謀之一，尚未到案），重判周瑞慶，還我血汗錢！」