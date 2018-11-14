粗心媽媽！先要女兒在機車上等 離開時以為有上機車險「丟人」

2018-11-14 14:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕實在太粗心的媽媽！昨天下午4點多，太平分局新平派出所接獲民眾及郵局行員報案，稱有一位4歲的女童遭留在郵局外，員警前往瞭解，並將小朋友帶返派出所、大約40分鐘後，一位婦人帶著2位小孩前來派出所報協尋，看到自己的女兒平安待在警局，直呼「好家在」，警方也已通報社會局了解。

昨天下午4點左右，民眾及郵局行員報案，一位4歲的女童被父母遺忘在郵局外，員警前往了解，發現有一個小女童站在路旁，便把女童帶回派出所，女童說，媽媽騎機車沒有等她上車就走了，大約40分鐘後，才看到媽媽到派出所找女童。

太平警分局新平派出所所長廖文雄表示，該位粗心的媽媽到郵局買東西，因為帶3個小朋友，前面載一個，後面背一個，還有4歲女童，在買完東西，準備騎機車離開，媽媽以為小朋友有上車，便騎走了，騎一半發現女兒不見了，相當著急，沿途找了40分鐘後，急忙到派出所報警，媽媽看到女童，鬆了一口氣，直呼「好家在」，也感謝警察先生對孩子的照顧。

警方調查，先前媽媽去買東西時，把機車停在太平區中山路宜欣郵局旁，讓女童在機車等，而民眾看到有個小女孩趴在機車上睡覺，以為被遺棄，便向郵局通報，郵局人員先將小女生帶進郵局內，過了半小時，小女童的媽媽揹著小孩進入郵局找人，郵局人員便將小女童交給媽媽，同時勸媽媽不要隨便將小朋友留在機車上。

沒想到粗心的媽媽帶回女童後，又在女童未上機車情況下把機車騎走，幸好有好心人報案。

警方便立即了解有無家暴情形，在了解家境小康，並沒有家暴或遺棄孩童的記錄或跡象，請粗心媽媽要隨時注意孩子，也已通報社會局了解。