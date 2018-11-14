970人投資「血液透析」50億血本無歸， 1人興訟判賠1049萬。示意圖與本文無關。（資料照）

2018-11-14 14:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕程克強、程克達兄弟夥同共犯楊進盛等人，設下「龐氏騙局」圈套，誆稱到中國投資「血液透析設備」，可獲得最高每年72％的利潤，共計970人被騙逾50億元，其中，楊姓男子投資1140萬元血本無歸，向台中地院提出民事告訴，向程氏兄弟索賠1140萬元，不過，法院認為楊男投資期間，曾獲得90萬餘元的「租金」，應該要扣除，判決程氏兄弟應賠償1049萬餘元，可以上訴。

判決書指出，上述騙局發生於2011至2016年，目前在逃的楊進盛（自稱楊醫師，通緝中），夥同程克強、程克達兄弟籌劃非法吸金集團，再吸收24人加入，誆稱中國醫院需要大量的「血液透析設備」，他們已經取得中國醫院的合約，只要投資「血液透析設備」，能獲得年利率18％至70％的高額「租金」。

不過，實際上楊進盛等人並沒有取得所謂的合約，也沒有購買租借「血液透析設備」給中國醫院，這是一場「龐氏騙局（Ponzi scheme）」，楊進盛、程氏兄弟等人用後面投資人的錢，來支付前面投資人的「租金」，宛如滾雪球般愈滾愈大，台灣共計970人受騙，金額超過50億元，今年10月台中高分院二審依違反銀行法，判決程克強、程克達兄弟各22年與12年10月徒刑，其餘共犯2年4月至10年不等徒刑。

其中一位被害人楊男，提出訴訟向程氏兄弟索賠投資金額1140萬元，他指控說，當時不知是騙局，陸續投資「血液透析設備」共1140萬元，投資期間僅獲得90萬7084元的「租金」，台中地院認為，楊男實際受到損害的金額是1049萬2916元，判決程氏兄弟應如數賠償1049萬2916元，可上訴。