士林簡易庭外持刀捅人 水泥工否認「殺人」

2018-11-14 14:09

［記者陳恩惠／台北報導］新北市57歲水泥工闕河桐，今年7月與曹男、林女因2起車輛毀損的賠償問題在士林地院簡易庭調解，闕率先步出法院仍心生不滿，破壞林女車胎，又持尖刀攻擊林女，還大喊「刺死你，敢去法院，就捅死妳」，遭士林地檢署依殺人未遂等罪起訴，士林地方法院今日首次開庭，闕到庭否認殺人，律師則稱「案發當時是為了掙脫」，全案擇期再開。

闕某在法庭上當場承認「傷害林女」，但是他否認涉犯殺人未遂，他辯稱，當時並沒有大喊「刺死你，敢去法院，就捅死妳」這句話，而他只是刺傷她，至於再次刺破、毀損林女的2個車胎，這部分雙方已達成和解。

闕某的辯護律師說明，闕當時並無殺人的故意及犯意，只因一時氣不過才會持刀傷害林女，由於闕行兇時，遭林女的前夫曹男由後方抱住，闕當時是為了掙脫，手中的刀子才會有些許幅度的旋轉，真的並無殺人的意圖。

起訴書指出，闕與林女、曹男今年7月4日下午3時15分，在北市重慶北路四段的士林地方法院士林簡易庭，進行闕另涉的毀損案件的調解程序，同日下午4時45分結束後，闕先行步出簡易庭，走向林停放在路邊停車格的休旅車，手持尖刀刺破左側前、後輪胎。

闕見林、曹步出法庭，闕持尖刀衝向林，將尖刀刺入林女的腰部，加壓左右旋轉3下，同時大喊「刺死你，敢去法院，就捅死妳」，經曹男上前攔阻，自闕身後抱住闕，將他抱離林女，闕竟揮刀刺向曹男，導致曹在閃避過程中跌倒在地，右前臂多處撕裂傷。

後經法院法警協助報案，警方循線在闕的自小貨車的副駕駛座前置物檯上，找刀行兇的尖刀，經策動逃逸的闕嫌翌日上午投案，檢察官認為，闕持刀攻擊腰部，還轉動刀柄，大喊刺死你，而且在法院外公然行凶，已具有殺人犯意，依法將闕男提起公訴。