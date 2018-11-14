高雄檢警調動員279名志工機車反賄宣導 檢察長透露這件事⋯

高雄檢警調動員279名志工機車反賄宣導，車隊浩浩蕩蕩出發繞行大街小巷，所有人舉手宣誓不賣票，雄檢檢察長周透露不少椿腳窩裡反檢舉候選人。（記者黃良傑攝）

2018-11-14 13:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕年底九合一選舉投票倒數計時，高雄、橋頭地檢署與高雄市政府今天上午，共同舉辦推動反賄選小蜜蜂宣導，號召279位志工組成「反賄選小蜜蜂」機車大隊，穿梭大街小巷宣導，雄檢檢察長周章欽透露「一戶一信」檢舉查賄已有成效，檢方昨收到檢舉信封，信內還有民眾蒐證證據，檢警調今天已把案子辦出來了，檢舉的民眾準備領取破案獎金。

周章欽透露，這次選舉檢舉賄選民眾不少是候選人「椿腳」，窩????反成案獲獎率更高，許多人都可領到檢舉賄選獎金，只等檢察官一結案，相關獎金項目報到法務部就可馬上核發，拒絕買票、賣票外，還需要選民一起來協助檢警調蒐證，畢竟選民才是在第一線，因此喊出「蒐證一起來，全民抓賄選」口號。

高雄檢警調號召279名志工組成「反賄選小蜜蜂」機車大隊，從今天起分頭穿梭在高雄市各大街小巷宣導反賄選資訊，每組3人3輛機車街頭巷尾繞行8小時，每輛機車上均配備廣播器與反賄選宣導布條，將在10天用「嗡嗡嗡」模式，深入各大街小巷播放由檢察長、警察局長等人錄製的反賄選、檢舉賄選宣導錄音，鼓勵民眾拒絕賄選並勇於檢舉。

「i幸福、檢舉賄選、人人有責」反賄選活動，由高雄高分檢主任檢察官林慶宗上午也率橋檢檢察長張文政、雄檢檢察長周章欽及警調首長舉行小蜜蜂機車隊誓師大會，並高舉反賄標語歡送機車大隊由神農路出發，密集地將反賄選理念及檢舉方式等訊息傳播到本市每一提升宣導效益，提高選民反賄選意識，一起淨化選舉風氣。