公務車載女友遊樂詐差旅費 已婚官員貪污4050元判2年

2018-11-14 12:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕水利署第三河川局已婚的副工程師李振漢（41歲），2015年駕駛公務車，載著黃姓女性友人到宜蘭旅遊3天，還加油報銷公款，並報支差旅費共計4050元，被廉政署查獲，他承認駕駛公務車去宜蘭，但辯稱是到工地視察，都有出差事實，「不是長期間個人私用」，台中地院法官卻認為，李男的行動電話IP位置顯示，他根本未出現上述工程附近，反而出現在南投集集、水里或台中市，甚至還帶黃女在台中市逛街吃飯，視察工程都是瞎掰，李男是假藉職務機會去旅遊，依貪污治罪條例判徒刑2年，可上訴。

判決書指出，已婚的李振漢，任職第三河川局副工程司，負責河川疏浚等工程，該局因公務車不足，遂與租車公司簽訂契約，以每年76萬餘元，承租兩輛車當公務車，2015年2月27日至3月1日，他卻用上述承租的公務車，到彰化縣福興鄉載黃姓女子，沿著台76線、草屯交流道，以及台3線、國道6號、台14線與甲線，經台8線中橫公路、台7甲線（中橫宜蘭支線），到宜蘭縣旅遊3天。

3天旅遊期間，他加油1188元，並免費使用公務車3天，用租金換算為1414元，合計2602元，他又同年2月7日、3月7日與28日三天差旅費1448元，合計貪污4050元，被廉政署查獲時，他坦承Ａ錢，但檢方偵查與法院審理時，他改口辯稱，他雖駕駛公務車到宜蘭旅遊，但卻是去埔里鎮視察南投縣政府的眉溪疏浚作業，至於3天差旅，則是視察烏溪揚塵改善等工程，都有出差的事實。

法官卻發現，依李男手機的通聯紀錄，李男到宜蘭旅遊時，沒有到眉溪工地，甚至還在出遊時，先到彰化縣福興鄉接黃女，至於3天出差，通聯顯示，他到福興鄉接黃女，到台中市逛街用餐，或於水里、集集、中市和平區遊玩，雖曾出現於工地附近，但卻已是夜間，不可能在夜間巡視工程，李男是利用職務機會遊樂並詐財，觸犯貪污治罪條例的假藉職務機會詐欺得利罪、利用職務詐取財物罪，但考量他犯罪所得僅4050元，援用同條例第12條，不正當利益在5萬元以下，減輕其刑，輕判徒刑2年，可上訴。