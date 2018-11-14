疑感情糾紛演變成霸凌 校方積極介入輔導

2018-11-14 12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原是男女朋友關係的某高中職學生情侶，因故分手後，女方休學另結識27歲男友，不滿男學生不斷言語及網路騷擾，女方昨日放學時間率同友人前往學校圍堵，過程全都錄PO上澎湖臉書社團，事後校方已積極介入輔導。

根據了解，現就讀某高中職的A男和A女，原本是一對情侶，因故分手後，A女另結識27歲的B男，今年9月份A男曾找B男談判，發生肢體衝突，A女上週休學，昨日在放學時間，糾集就讀國中的B女、同學C女及B男、C男，在學校旁圍堵A男，要求A男向B男道歉，混亂之中B女、C女都有揮拳及拉扯動作。

事發過程被目擊者全都錄，並PO上澎湖臉書社團，引發熱烈討論，網友們紛紛認為此風不可長，並露出當事者全名，馬公警分局據報後也派員前往現場，但發生衝突的兩方人馬都已鳥獸散，隨後有通知A男及家屬到派出所製作備案筆錄，由於受害者及家屬不願提出告訴，先以備案方式處理。

至於被害者學校，事發後相關老師也連夜奔波處理，由於涉嫌打人的女學生，是另一所國中，除了積極輔導受害者外，也通知該國中協助處理；另外根據A女陳述，A男分手後時常在臉書、賴或簡訊騷擾，但A男宣稱擁有臉書2組帳號，其中1組遭人盜用，自己絕無騷擾等情事，校方目前正積極了解。