夫妻吵架互揭瘡疤 失聯12年的前男友被告相姦

台北地檢署認為，無法僅憑筆記本內容推論2人通姦，將2人不起訴。（記者錢利忠攝）

2018-11-14 12:36

〔記者錢利忠／台北報導〕鄭姓男子因細故與妻子大吵，互不相讓的兩人，開始翻舊帳互揭瘡疤，鄭男從妻子的言談中，質疑妻子對舊情人念念不忘，趁妻子不在家時偷翻其筆記本，發現內容竟有「妳結婚了，我是妳哥哥，這不是變亂倫？」等曖昧字句，氣得告妻子與其葉姓前男友妨害家庭；台北地檢署認為，無法僅憑筆記本內容推論2人通姦，將2人不起訴。

與妻子結婚12年的鄭男，近來常因瑣碎的細故與妻子起口角，他從妻子的回話中，懷疑妻子的心裡還惦記著前男友，頓時醋勁大發，趁妻子不在家時，翻找妻子出軌的證據，不僅偷看妻子的筆記本，還試圖還原數位記憶卡內的檔案。

果不其然，他從妻子的筆記本中，發現妻子曾在2010年9月間，手寫留存對話紀錄，內容包括「妳結婚了！而且我是妳哥哥，這樣不是變亂倫？（雖然我很想）哈哈」、「我超級不爽的！前女友不准我跟妳發生關係！叫我不要破壞妳的婚姻，我要怎麼做？」、「寶寶：我不想鳥她，我決定照妳說的來做！但有個問題，我是找妳我們要去哪用？…」等諸多曖昧文字。

質疑妻子不忠的鄭男，氣得告妻子及其葉姓前男友妨害家庭；鄭妻庭訊時承認筆記本內的對話是她手寫，但辯稱她早就沒有跟葉男聯絡，在與鄭男的婚姻期間，也沒有與葉男通姦及發生性行為。

檢方考量此案僅有女方手寫的對話紀錄，鄭男並未掌握足以證明妻子與別人發生性行為的照片或影片等物證，無法僅憑筆記本內的文字內容，推論女方發生婚外情，所以將2人不起訴。