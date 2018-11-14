被控影射羅智強為「頂新門神」 周玉蔻獲判無罪定讞

2018-11-14 12:21

〔記者楊國文／台北報導〕資深媒體人、名嘴周玉蔻2014年底被控影射當時總統府副秘書長羅智強為「頂新門神」，羅不滿提告周涉加重誹謗罪，高等法院今維持一審判決，認為周玉蔻確有合理查證，也是適當評論，仍判周女無罪，全案定讞。

羅智強今親自到庭聆判，庭後不滿此判決，砲轟「司法已成為惡質名嘴的幫兇」，並立即加告民事賠償1000萬元，做為「滅東廠基金」，周女應在平面媒體道歉，並在她的臉書道歉。羅還批評周玉蔻「噁心」，因周竟還找他上節目，他宣示對周採「三不原則」，即不妥協、不姑息、不縱容。

此次參與台北市議員選舉的羅智強，宣判後在高院舉行記者會，據悉，將在臉書直播。

判決指出，2014年12月19日周玉蔻在政論節目中指羅智強是「頂新門神」，協助頂新集團鞏固台北101「副董事長兼執行長」的經營權；同月23日，周在美麗島電子報發出標題為「馬團隊指的就是馬英九總統！」一文，指胡定吾是魏家大掌櫃，胡定吾和助手密友劉大貝等人功不可沒；翌日周玉蔻再續發「釐清獻金疑雲真相，請檢察官快快傳訊胡定吾」，指胡定吾在頂新獻金案中牽線聯絡。

羅智強3人先後提告控周妨害名譽，北檢偵查認為周玉蔻雖有向同業、友人查證，但並非向胡定吾等人或相關人士查證，認定她憑臆測撰文，未盡合理查證，有誹謗惡意，將她起訴。

北院審理認定周玉蔻已善盡合理查證，沒有誹謗故意，判周無罪。