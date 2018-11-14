愛唱歌阿公迷途超淡定！孫輩警陪唱「愛拚加ㄟ贏 !」喚起記憶

2018-11-14 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕喜愛唱歌的洪姓阿公與友人相約歡唱後搭小黃忘了住址，暖心商家讓阿公到店內等待警方，警方趕抵時超淡定阿公竟哼唱起歌來，員警見狀也與他一同合唱 「浪子ㄟ心聲」、「愛拼加ㄟ贏」，逗得在場民眾哈哈大笑，最後阿公突然想起姓名透過警用電腦查詢查到住處陪同返家，他非常感謝孫輩警的協助，一老一少相約下次一起去唱歌，場景溫馨。

台中市第二分局文正派出所前晚八點多接獲民眾報案，轄內英士路與五權路口有名老翁迷路需要協助，警員陳柏豪、蕭昱晴趕抵時卻不見老翁身影，此時才得知路口熱心商家唯恐老翁在外受到風寒，請老翁進入店內等候，員警見老翁雖年邁， 身子卻十分硬朗詢問原委。

老翁說，因為從年輕開始就很喜歡唱歌紓壓，稍早與朋友相約邊小酌邊歡唱，結束後搭計程車回家時突然了地址迷路，只是老翁超淡定臉上絲毫不見緊張神情，只見他不慌忙還從容的和陳員唱起歌來，一老一少唱著「浪子ㄟ心聲 」、「愛拼加ㄟ贏」，默契十足，逗得店家員工及客人哄堂大笑，

此時唱完歌後老翁突然想起姓名告知，警方立即以警用電腦查詢，查出老翁是年近九旬的洪姓阿公，進一步查到地址後由陳員攙扶阿公返家，途中兩人邊走邊笑還約好下次一起去唱歌，合唱「愛 拼加ㄟ贏!」

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