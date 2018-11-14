為十多萬元六合彩賭債砍死人 老翁殺人罪起訴

陳芳儀行兇後被熱心路人撞倒送醫。（警方提供）

2018-11-14 11:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓老翁因簽注六合彩，積欠金姓女組頭10多萬元，9月3日晚間，他不滿女組頭前來討債，雙方發生衝突，他拿出預藏的番刀砍死女組頭後，被目擊路人駕車撞倒就逮後收押，桃園地檢署今天偵結，已依殺人罪嫌將他提起公訴。

檢方調查，陳姓老翁（68歲）從2014年6月間，開始向金姓女組頭下注簽賭六合彩，今年年中，他以為有明牌，就下重注簽賭，卻全數「槓龜」，讓他積欠女組頭10多萬元的賭資。

9月3日晚間，金姓女組頭與陳姓老翁相約在觀音區民族路一處停車場旁碰面，過程中金姓女組頭在車上向他追債，雙方口角衝突，女組頭先用塑膠槌揮打他，他逃下車後，女組頭又追出，反而被他反擊痛毆頭、背。

檢方說，陳姓老翁怒氣未消，返回車上拿出預藏的番刀，再朝女組頭揮砍多刀，女組頭忍痛想逃回車上報警，又被他追砍，只好逃到對向路旁，卻仍被他追上朝頭部、頸部亂砍多刀，兩名路人發現後前來喝阻，他才趕忙逃逸。

熱心路人駕車尾隨陳姓老翁，等待警方趕來的過程中，路人為了阻止他脫逃，駕車撞倒他後，趕忙下車將他手上的番刀踢開。檢方說，金姓女組頭送醫後，延至當天晚間近11點不治，已依殺人罪嫌將陳姓老翁提起公訴。