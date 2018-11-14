歷經半世紀服務 里港分局重建動土

里港分局重建動土。（記者羅欣貞攝）

2018-11-14 11:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府警察局里港分局服務鄉親近半世紀，經時代變遷廳舍已不符使用及需求，今年原址重建，今天（14日）舉行動土典禮，由縣長潘孟安主典，縣議會副議長江維屏與轄區多議員、鄉長、代表會主席、警友及在地鄉親約百人到場共襄盛舉。

里港警察分局表示，分局建物建於1968年，已逾使用年限，當初因本地多為務農，民眾較為純樸，經過時代變遷及地區快速發展下，街道商家林立，人口迅速成長，警方為維護社區治安及交通安全，警力也隨之擴充，但老舊廳舍空間狹隘不敷使用，為提供洽公民眾更優質服務，經警察局陳報縣府編列工程預算重建，獲潘縣長及多位縣議員大力支持，今年得以重建。

新廳舍在現有基地興建為地上4層，總樓地板面積約1412坪，工程造價1億819萬元，由湧基營造工程有限公司承攬，聯合打開建築師事務所設計監造，工期360日曆天。

里港分局指出，新建辦公廳舍經多次開會溝通，其建築設計空間除結合現代生活方式，並配合里港當地人文、民俗風情設計開創完善建築空間，啟用後將能提供完善的硬體設施及舒適辦公環境，強化警察執勤效能，並提供民眾更優質、更便捷、更快速的服務。