強化犯罪被害人保護 學者舉小燈泡案為例

2018-11-14 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今舉辦「促進犯罪被害人權益保護及修復式司法」公聽會，會中邀請專家學者進行討論，其中成功大學法律系教授李佳玟針對犯罪被害人困境部分，提出現行法規資訊不全、參與不足、保護不周等問題，並舉小燈泡案為例，指媒體較被害家屬更早得知檢方將起訴被告的決定，造成被害家屬感覺不受尊重。

立院司法及法制委員會今邀請法律系教授、律師、檢察官等學者專家，針對現行法律對犯罪被害人的保護是否足夠？犯罪被害人於刑事訴訟程序中真正的需求為何？相關法規有哪些需要修正的地方？以及對司法院去年底公布「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定」的刑事訴訟法修正草案，發表建議。

成大教授李佳玟表示，現行法雖已有不少針對犯罪被害人的保護規定，但近年來仍出現資訊不全、參與不足、保護不周等問題；在資訊不全部分，李以小燈泡案為例，指被害家屬開庭後，並未獲知檢察官將起訴被告的決定，但事後返家卻接到媒體電話，詢問她對於檢察官起訴決定的意見，讓她感覺不受尊重。

在參與不足部分，李指出，在偵審過程中，可能發生檢察官與被害人對於起訴罪名認知不一，或是檢察官與被害人見解不同，不願意調查被害人認為重要證據的情況；而在保護不周部分，在偵審程序中，媒體過度報導侵害隱私或名譽，阻礙被害人安全感的重建，以及告訴人遭被告及其親友的騷擾，妨害其出庭作證等。

李建議，在資訊不全部分，應制定「重大矚目案件起訴要點」，規定檢察官公開偵查結果前，先以適當方法通知告訴人；在參與不足部分，若檢察官與被害人見解不一，雙方應花時間溝通，並針對檢察體系進行改革，改善案件過多，檢方人力不足問題；在保護不周部分，則應於警局或地檢署建立採訪禁區等。

最後，李歸納出以下重點，包括問題不只在審判程序，被害人的許多挫折起源於偵查程序；應檢討現行體制無法落實的問題，究竟是資源不足或觀念問題；被害人權益的提升，應以憲法為界線，改革不應盲目崇拜外國；檢察體系改革刻不容緩；提升所有被害人於刑事訴訟程序的主體性，而非獨厚重大犯罪被害人。