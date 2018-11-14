大難來臨各自飛！販毒夫妻被逮 竟互推對方是主謀

警方當街逮捕販毒夫妻檔。（記者許國楨翻攝）

2018-11-14 11:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對夫妻檔以販毒為業，因為被抓怕了，索性選擇出入複雜大樓或偏僻鄉下平房租屋藏匿，原以為狡兔三窟可以逃過查緝，仍被警方循線當街查獲並出一堆毒品，兩人因擔憂將再度面對漫漫長日苦牢，竟互推對方才是販毒主謀，只是此舉適得其反，經送辦後都被法院裁定收押禁見。

警方調查，37歲蔣姓婦人與前夫育有5名小孩，卻有多項毒品刑案紀錄，99年因販毒案被判刑8年，106年出獄後又與同齡也有毒品、搶奪及竊盜等刑案紀錄的王姓毒販結婚，夫妻倆開始擴大販毒版圖，未料王男在今年8月又因販毒被逮羈押，10月交保後，夫妻倆因為被警察抓怕了，不想再回去蹲苦牢，更加小心謹慎。

平時除利用網路通訊軟體或網路電話與毒蟲聯繫交易，且常更換租屋住所，選擇地點多以集合式戶數多、出入人員複雜的大樓，也會選擇偏僻鄉下農田間的平房作為藏匿，出入均以繞路、迂迴方式，盡量用複雜的路線藉此混淆查緝，且每週都會變更租屋處，避免遭警方鎖定。

只是人算不如天算，因夫妻檔在毒品圈名氣頗大，引起台中市刑大偵五隊注意追查，上週跟監夫妻倆到豐原區圓環南路時當街攔車逮人，在車內搜出海洛因、安非他命等毒品，以及手機、注射針頭、電子磅秤等證物，並循線逮捕11名藥腳。

偵訊中警方原以為勢必有一人會一肩扛起販毒罪責，沒想到竟出現夫妻互推場景，推稱對方才是販毒主謀，蔣婦供稱「我只有吸毒而已，都是老公在賣的」，王男則推稱「我都是跟著老婆跑，毒品都是她在賣的」，對於自己犯行均以「不清楚、不得已」等藉口卸責，企圖逃避刑罰」

因場景活脫是「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」的最佳寫照，警方見狀不禁搖頭感慨，但因藥腳均指認分向夫妻倆購毒，訊後全案依毒品罪嫌送辦，結果法院均裁定兩人收押禁見。

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