「翹孤輪」釀禍遭法辦恐坐牢 創139線開罰首例

林姓男子壓車又「翹孤輪」釀禍遭警方依公共危險罪法辦。（記者湯世名翻攝）

2018-11-14 10:50

〔記者湯世名／彰化報導〕日前在彰化縣139線20K壓車又「翹孤輪」致失控釀3車追撞的林姓男子，警方調查認定林男有危險駕車行為，將依刑法公共危險罪函送法辦，林男面臨5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金，創下139線取締交通違規依「刑法」開罰首例，林男面臨牢獄之災。警方並決定16日起一連3天在139線展開路檢、錄影蒐證與測速照相等大執法，呼籲用路人遵守交通規則，以策安全。

警方調查，22歲林男11日騎重型機車行經139線往芬園鄉方向騎乘，半途突然迴轉折返往彰化市方向騎乘，就在行經20公里處過彎時，林男重機突然壓車並「翹孤輪」，旋即開始加速，不料失控衝撞前方1輛重機，林男彈飛摔到對向車道，其機車竟還離奇的行駛50公尺撞擊路旁交通標誌牌後才倒地，林男旋即又被對向車道1輛重機輾壓。林男送醫急救有顱內出血現象，全身多處擦傷，傷勢還要進一步觀察。

警方根據摔車的重機行車紀錄器追查，發現林男不僅過彎壓車，還「翹孤輪」競速，最終釀3車碰撞事故，因此將林男依刑法第185條第1項規定「以危險方式駕車，致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。」林男恐面臨牢獄之災。

彰化縣警局交通隊並統計，139線21公里處新設的固定式測速照相桿，從10月28日至11月10日止，共舉發628件汽機車超速違規，平均1天高達近45件，因此決定從16日一連3天展開大執法，將動用37名警力，會同彰化監理站、環境保護局等單位執行違規稽查取締勤務，包括路檢、錄影蒐證及測速照相，並派遣大型警用重型機車來回巡邏，一發現有違規行為，立即通報線上路檢點及巡邏警力，嚴加取締。

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