選舉近假消息滿天飛 法務部籲民眾轉傳前先查證

假消息滿天飛，法務部籲民眾轉傳前先查證，以免觸法。（資料照）

2018-11-13 23:53

〔記者吳政峰／台北報導〕隨著九合一選舉越來越近，假消息也幾近失控程度，由於製造與散布假消息均有相關法律規範，法務部呼籲，民眾如收到較具爭議性的訊息，在未經查證前切勿任意轉傳，以免吃上官司。

法務部指出，現行法規對於假消息的規範密度其實不低，如：選罷法中的意圖使人不當選、刑法的妨害名譽與恐嚇公眾罪、民法損害賠償、社維法的散布謠言、證交法的散布不實資料影響交易價格等，不論刑法、民法、行政法均對假訊息有所規定與懲罰，民眾應特別注意。

至於如何避免觸法？法務部建議，民眾如果收到具有爭議性或攻擊性的訊息，盡量別轉發，若要轉發，也應盡合理查證的義務，以免自傷又傷人。

全世界都面臨假消息充斥的危機，對此，行政院政務委員羅秉成近日密集召開跨部會會議，研討因應對策，會中對假消息的定義多所討論，也擔心過度控管消息恐會影響言論自由，兩者間如何平衡令與會者傷透腦筋。

據悉，會中咸認網路是假消息迅速蔓延的重要媒介，未來擬在「數位通訊傳播法」草案內，增訂「下架權」，即受害者如果在網路上看到自己的假消息，有權要求平台業者下架，若業者拒絕，恐負起民事連帶賠償責任。