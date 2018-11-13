11/13 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-13 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月13日）開獎的第107000272期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市淡水區新民街70號的「萬萬穗彩券行」開出；第107000095期大樂透及第107000176期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000095期大樂透中獎號碼為「07、21、35、36、42、43，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共19注中獎，每注可得8萬3871元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬2195元；伍獎共1667注中獎，每注可得2000元；陸獎共2128注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1877注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7394注中獎，每注可得400元。

第107000095期49樂合彩中獎號碼為「07、21、35、36、42、43」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共113注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3116注中獎，每注可得1250元。

第107000176期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、09、12、14、16、17、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共19注中獎，每注可得10萬元；參獎共443注中獎，每注可得500元；肆獎共4639注中獎，每注可得100元。

第107000272期今彩539中獎號碼為「06、11、12、25、37」，頭獎1注中獎，每注可得800萬；貳獎共228注中獎，每注可得2萬元；參獎共6297注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4641注中獎，每注可得50元。

第107000272期39樂合彩中獎號碼為「06、11、12、25、37」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共171注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5655注中獎，每注可得1125元。

第107000272期3星彩中獎號碼為「260」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000272期4星彩中獎號碼為「3143」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。