恆春選將紛喊「反黑」 警方宣示強打未申請集會、鬧事者

恆春警方宣示將嚴格管制未申請違法集會及室外政見會。（記者蔡宗憲攝）

2018-11-13 21:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰進入肉搏戰階段，上週鎮代蔡新將在盧玉棟說明會濺血，加上張榮志老家被放鞭炮，讓恆春選戰頓時成為全國焦點，今天候選人張怡到恆春鎮公所前舉牌反黑連署，候選人鄭文龍則到派出所報案受黑道威脅，地方選舉被炒作成「黑影重重」，恆春警方也告誡各陣營「違法集會或鬧事者，將立刻移送法辦！」

發生鎮代濺血及鞭炮事件後，張榮志安排家人到其他地點居住「避禍」，盧玉棟則到處拉起「黑道呼倒、暴力呼倒」布條，張怡今早則到恆春鎮公所前，舉牌反黑疾呼「擔心黑色勢力進入恆春」要大家反暴力，警方擔心再次擦槍走火，調派大批警力警告其「行為違法」，但張怡儘快閃發聲後便離開。

張怡指出，最近選舉充滿黑道暴力陰影，曾幾何時，恆春的政壇竟變成黑勢力的溫床，才決定舉牌邀請鎮民連署「反黑」，美麗恆春絕對不能變成黑道故鄉，希望民眾團結拒絕黑勢力污染家鄉。

恆春鎮長盧玉棟競選團隊除拉布條反黑，也在鎮內散發傳單譴責暴力，痛批對手「請問你們眼睛內還有政府嗎？堅決反暴力」；競爭對手張榮志陣營則反譏，大家都反對黑道勢力，但「盧鎮長身旁都站著一位，口口自稱是營建署跟法院認證的流氓，跟盧鎮長是什麼關係？希望跟鄉親說清楚講明白。」

正當三方陣營大戰「反黑」，沉寂多時的候選人鄭文龍，竟也指自己住所上週曾有不明男子前往，警告他「不能動張怡」，還有另一名大哥說要來「拜訪」他，讓他感受到身家受到威脅，昨前往派出所報案，更顯得鎮長選情似乎「黑影重重」。

對於各方陣營互相影射「黑道勢力入侵」，維持治安的恆春警方大感頭痛，昨天正式宣告各陣營，「違法集會或鬧事者，將立刻移送法辦！」如未申請便在室外舉辦政見說明會，同樣依違反集會規定舉牌警告，不容許選前各陣營利用各種方式滋生事端影響選舉進行。