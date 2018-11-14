曾放棄急救撐過來 老父死前也要告長子討房子

2018-11-14 00:15

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子生前錄影片控訴長子不孝，還說：「自己死了2、3次、放棄急救，命大又復活，也要把這件事處理」，正是請律師告長子討回借名登記房產，但他在訴訟中過世，邱妻及其他子女承受訴訟後勝訴，再對長子提繼承權不存在之訴，新北地院法官認為，長子所為已屬民法中的有重大虐待情事，判喪失繼承權！

據查，邱男長子在2011年間與家人爭吵後即離家，沒有往來；邱男因生病想討回借名登記在長子名下、位於新北市新莊區的房產，卻遭拒絕，不顧病重，錄影片控訴長子：「不孝順，聲稱自己長大，不是我養大他的…我養育他40幾年」、「他要跟我斷絕父子關係…想打我，還叫孫子要打我」。

邱男還說：「房子是我買的，是我倆夫妻養老用的…他說房子不還，要放著擺爛…我現在沒錢，要拿回房子醫病」、「我要叫律師告他，我要把房子討回來…他不承認我，也不給他承認」。

邱男甚至說：「我已經死了2、3次…也放棄急救…那是我命大又復活了，不過這事我要是沒處理，以後讓他們太好過，我不甘願」他最後說：「40幾年白費、枉費真失德！」他真的提告，卻於2015年間過世，由妻子及其他子女承受訴訟，一、二審法官均判長子敗訴，須交回房產，登記為家人共有。

邱妻與其他子女再提訴指，長子得知父親過世後，竟拿房產跟銀行抵押借錢，敗訴確定前不再繳款，因次子花251萬還清才免於拍賣，除確認繼承權不存在，並要求還錢；長子則說沒有意見。

法官認為，邱男稱長子不孝，甚至放棄求生意志、深感不甘願、堅持在生前提告討回房子，依我國固有倫常，邱子所為已使父親精神受有莫大痛苦，有重大虐待情事，判定喪失繼承權，並還251萬。