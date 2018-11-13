澎湖地檢署查賄再出招 運用全國3大零售業通路當據點

2018-11-13 21:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選戰進入倒數肉搏戰階段！坊間賄聲賄影不斷，現金買票價格也節節升高，澎湖地檢署繼全面發放檢舉賄選專用信封，獲得不錯成效外，再度出招結合全聯福利中心、全家便利商店、統一超商等3大零售業通路，張貼反賄選宣導海報。

澎湖地檢署檢察長莊榮松表示，目前地檢署已接獲多起檢舉賄選情資，在選情加溫情況下，為持續反賄選宣導力道，並鼓勵民眾勇於提出檢舉，進一步結合縣內3大零售業通路，期望藉由遍及澎湖地區各分店，向前來購物民眾宣導反賄選概念，全縣共有44家分店加入反賄選宣導行列，一起支持反賄選政策，善盡企業社會責任。

澎湖地檢署此次張貼最新版反賄選宣導海報，係由「阿愷檢察官」向民眾宣導檢舉賄選專線「0800-024-099」及「檢舉賄選信箱QR CODE」，民眾到3大通路購物，若有賄選情資只要拿起手機撥打檢舉專線或刷一下「檢舉賄選信箱QR CODE」，就可即時提出檢舉，地檢署將有專人受理，非常便利且保密，若因此查獲，就可賺取最少50萬元檢舉獎金作為購物基金喔!

另外莊榮松也呼籲五合一選舉參選人應清白參選，堅持不買票、不贈禮，地檢署蒐報賄選情資一但事證明確，必然立即查緝絕不寬貸，請各候選人陣營切勿心存僥倖。有投票權人也應選賢與能，不賣票，不當樁腳，不當虛設戶籍人口，遇有行賄者，能勇於提出檢舉，大家共同支持乾淨選舉，以端正選風。