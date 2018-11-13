虐童案傳靈異今解剖 母招魂求平安

2018-11-13 18:35

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市8日發生的2歲林姓男童遭母親活活餓死，警方今日進行解剖驗屍，初步證實是長期飢餓、營養不良。林母也在家人陪同下，自嘉義回到案發現場進行招魂儀式，許多民眾帶來玩偶、布丁以及糖果等物品，放在樓梯間祭拜過世的男童，希望男童能夠一路好走。

警方表示，今日的解剖的重點，是針對男童臟器內有無其他可疑殘留物或毒物反應作鑑驗。由於男童為兩歲6個大，正常體重和身高的平均值應是12公斤至15公斤，115公分至125公分，男童體重卻只有6公斤、90公分，明顯是重發育不良。

台北地檢署檢察官林達與中山分局是上周對林童作初步相驗後，今日再會同法醫進行深度解剖。整個過程長達近兩個小時，林檢察官表示，男童長期營養不良，所以造成全身發育不良、骨瘦如柴，今日主要採集檢體比對毒物、基因等檢驗，才能確定男童正確死因，

男童生母以及外婆也抵達二殯，解剖結束後兩人由葬儀社直接帶往林森北路的案發現場現場進行招魂，由於案發後曾傳出有靈異事件的傳問，許多民眾也好奇前往了解，男童生母則用手摀住臉，而外婆則是戴口罩陪在女兒身旁。

兩人不發一語上樓招魂，火速在15分鐘後完成招魂儀式，隨即由法師引領離開現場。由於全案曾傳出靈異事件，也招引許多民眾前往觀看，甚至有民眾對生母責罵，「怎麼可以這麼狠心」，但生母以及外婆並未回應隨即上車離去。

現場也有一些善心民眾帶來布娃娃玩偶、零食布丁以及糖果等物品，放在二樓梯間作為對生活沒有被疼愛的男童作為祭品，希望男童能夠一路好走。