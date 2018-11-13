員工統計摩鐵50天疑36天有毒趴 報案卻被老闆開除

2018-11-13 18:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕摩鐵淪為毒趴天堂？位於台中市西屯區的都樂汽車旅館，一名員工發現毒蟲經常到此內開毒趴，甚至帶2、3歲稚子參加，向老闆反應卻只獲得「先擱著」的答覆，這名員工向警方報案，卻被老闆開除，他說，他解聘前記錄退房狀況，拍攝上千張照片，顯示這家摩鐵於50天內，其中36天有毒蟲來開毒趴，次數達93間次，退房後遍佈吸毒痕跡，堪稱是「毒趴天堂」，老闆靠此賺大錢，對此，記者致電樂都汽車旅館查證，員工答覆「不方便」，中市警局六分局偵查隊長陳春安說，警方不可能整天去站崗臨檢，但也不會包庇，歡迎民眾檢舉。

這位員工統計顯示，從5月25日至8月13日，總計50天之中，36天有人疑似開毒趴，次數總計達93間次，其中，單日次數最高的是6月19日（端午節翌日）退房，以及8月10日（星期五）退房，各有5間次的房間開毒趴，這名被解聘員工強調，「扯！36天內有93間房開毒趴，都樂摩鐵業績長紅」，他說，汽車旅館業普遍不景氣，大部份業者在苦撐，都樂汽車旅館的業績卻一直維持高標，董事長與少爺還可以每天爽開名車上下班，他懷疑「靠的就是供吸毒客開毒趴」。

他還說，「都樂在吸毒客心目中是安全的毒趴天堂，遇臨檢館方會幫忙隱瞞，在這裡要開幾間房就有幾間，他們在別家汽旅都被拒接，只有都樂會收留他們」，甚至「毒品缺貨時，交易的車輛還可以自由進出旅館交易，為避免外人發現毒煙味，進出房門的電梯門口還裝設臭氧機，真是溫情又體貼」。

他強調曾有一事讓他難忘，該摩鐵常有10人以上的聚眾毒趴，偶有毒蟲帶2、3歲小孩參加，曾有母親帶嬰兒「找爸爸」，櫃臺人員依嬰兒的爸爸指示，謊稱「他不在」，這位傷心的女人，就在館前割腕輕生獲救，針對毒趴一事，他認為業者不可能不知情，業者涉嫌觸犯毒品危害防制條例第31-1 條「發現疑似施用或持有毒品之人，通報警察機關處理」，違反可處10萬至100萬元罰鍰，情節重大可勒令停業6月至1年6月，或勒令歇業。

這名被解聘員工拍攝的1200多張照片顯示，房客退房後，整個房間宛如戰場，遍佈「拉K」之後的菸絲（取出香菸的部分菸絲，填充安非他命等毒品吸食），或「小蝙蝠毒咖啡包」等毒品包裝，桌子也變成大型「K盤」（把毒品鋪在桌面，用卡片刮取吸食），部分房間在曲終人散後，白煙裊繞不散，顯示吸毒量很高。

對此，六分局偵查隊長陳春安說，都樂汽車旅館是警方列管的「易涉毒」與治安顧慮場所，從去年至今共查獲21起刑事案件，其中17件是毒品案，今年臨檢11次，但未查獲不法，如有人舉發，警方絕對立即馳抵，不可能包庇業者，但警察不可能從早到晚站崗臨檢，他希望民眾或業者踴躍檢舉，未來將針對此汽車旅館規劃加強臨檢勤務，如有查獲違法違規，將通知中市政府實施行政稽查。

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