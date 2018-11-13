男找4少年組詐騙車手集團 假檢警老梗騙300多萬

2018-11-13 17:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕20歲黃姓男子擔任詐騙集團車手首腦，指揮年僅16歲呂姓、邱姓、林姓及14歲古姓少年，以假檢察官老梗詐騙方式，向苗栗縣鄭姓及高雄市侯姓兩被害人，要求當面交付名下帳戶金錢為由，共騙得333萬5千元，苗栗縣竹南警分局根據嫌犯搭乘高鐵等乘車資訊，循線逮到5名嫌犯，依詐欺、組織罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警方表示，今年9月接獲報案，稱5嫌犯分飾多角，一人先偽裝為健保局人員，稱被害人健保卡遭冒用、涉詐領健保費，再轉由假扮成警方及檢察官的同夥，要求面交名下帳戶金錢，騙得71萬元。

警方調閱沿途監視器及計程車等資料，追查到嫌犯搭乘高鐵離開苗栗，經通報苗栗地檢署指揮，先至新竹縣拘提呂嫌及邱嫌，經苦口婆心勸說後，兩人才坦承犯案並提供上手聯繫方式，警方再循線埋伏逮到以黃嫌為首的其餘3名犯嫌。

經查，黃嫌成立詐騙車手集團，吸收少年到處詐騙犯案，前後搭乘高鐵至台北、苗栗、高雄騙等處犯案，詐騙金額高達333萬5千元，警方除將5嫌依詐欺、組織犯罪移送偵辦外，也將持續向上追查。

竹南分局分局長陳宏賓藉此呼籲，青少年打工要特別注意工作內容，擔任詐欺車手除將面臨刑罰外，亦須負擔高額民事賠償，切勿以身試法，也請家長多關心家中孩子交友狀況及身邊金錢來源。