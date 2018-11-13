吸毒缺錢四處偷 「小海螺大盜」再判刑6年半

2018-11-13 17:01

［記者陳恩惠／台北報導］38歲慣犯張智豪因吸毒缺錢四處偷，今年4月至7月間，先後再北市大同、士林、北投、內湖及南港各地區的8家夾娃娃機店、8家停車場，趁深夜無人看守之際破壞兌幣機、繳費機台，還專偷高價「小海螺」藍芽音響變賣；今年9月才遭北院判刑3年半，交保又繼續偷，士林地院日前審結，依加重竊盜罪分別判處7至10月徒刑，有期徒刑部分應執行6年6月，本案仍可上訴。

判決指出，張嫌自今年4月初起，直到7月11日止，攜帶犯案工具共犯下16起竊盜案件，一罪一罰之下，分別判處7至10個月不等的刑期，刑期加總高達123個月；光是偷夾娃娃機店內的兌幣機及停車場的自動繳費機的現金，得手金額就高達13萬餘元，贓物還有值錢的金冠藍芽喇叭、兌幣機、兌幣機鈔票盒等，其中2家停車場除了現金遭竊外，士林運動中心停車場辦公室不僅電腦主機、監視器主機、傳真機等辦公事務機器全遭張嫌搬空，另家停車場的自小客貨車也被偷。

判決指出，張嫌利用深夜時分，在大同、士林、北投、南港區的8間選物販賣機店，分別以螺絲起子、老虎鉗、油壓剪等凶器，破壞兌幣機或零錢箱偷走紙鈔和硬幣，由於夾娃娃機台內的「小海螺」藍芽音響方便上網變賣，因此也偷走娃娃機內的13個藍芽喇叭。

法官表示，張嫌於本轄犯案期間，同時在台北地檢、新北地檢及宜蘭地檢等地犯案至少22件仍在偵查中，今年8月中旬落網遭檢方聲請羈押獲准時，雙北市及桃園各地警方紛紛前來借訊另涉嫌竊盜案，認為張正值青壯，犯案至今尚未與被害人達成和解，有消防工程技術，卻不思正當方式獲取財物，下手行竊他人財物，依照攜帶凶器、毀壞安全設備的加重竊盜罪判刑。