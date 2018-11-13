他要元配接受心裡多個「人」 法官判賠50萬

2018-11-13 17:15

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的徐姓男子與楊姓小三偷情，竟大言不慚地傳訊給妻說：「我心裡面現在多個人了，但我的初衷不會忘，妳能接受嗎？」他甚至更換門鎖，不讓妻子進屋，並嗆「我是房子的主人，妳是我正在談離婚的妻子，我的房子有房客，不希望有人打擾」，新北地院審理後判徐、楊賠償元配50萬。

徐妻提訴指，去年她在清洗衣物時，從丈夫褲子口袋內發現汽車旅館發票，追問下，丈夫坦言與楊女偷情，掛保證說已斷絕關係，但沒多久卻反悔說要跟小三繼續維持關係。

徐妻為此返回娘家散心，之後數次回家，除發現小三竟大喇喇地把內衣褲放在她的衣櫃，還把內褲曬在陽台上；同年10月，元配再度返家，更發現房門鎖已更換，根本不得其門而入，向徐、楊求償100萬；2人雖否認偷情。

不過，法官從LINE對話得知，徐向元配坦言：「我心裡面現在多個人了，但是我的初衷不會忘，妳能接受嗎？」、「她（指小三）會被趕出家門，所以東西想要慢慢搬來家裡，妳OK嗎？」

元配傻眼回說：「她（指楊女）要跟她老公離婚，連兒子都不要了，連東西都要搬來我跟你住的地方了，你還要我幫她收貨，真有你的。」

不僅如此，徐男確實更換門鎖，還傳訊嗆妻：「現在這邊不是你說來就來，說走就走的地方，所以我換了，這邊也不是你的家了...我是房子的主人，妳是我正在談離婚的妻子，我的房子有房客，不希望有人打擾」，徐妻無奈地回：「這是我家，我怎麼回不去了」；法官認為，徐、楊所為已侵害徐妻配偶權，判賠50萬。