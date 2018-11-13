內湖昨夜傳槍聲 原來是「斧頭幫」帝都酒店亂鬥延燒

何、顧2人上車前遭槍擊。（記者鄭景議翻攝）

2018-11-13 16:54

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區民權東路六段上，昨晚10點多傳出槍擊案，20歲的許男，在World Gym旁巷口朝正要上車的26歲何男、23歲顧男連開9槍，何、顧2人未中槍慌張逃逸，許男則在開完槍後迅速投案，據了解，許男疑似為北山會小弟，何、顧2人則為竹聯雷堂成員，雙方正是因為9月份中山區帝都酒店「斧頭幫案」結下樑子，導致昨日風波。

9月27日凌晨，北山會與竹聯幫雷堂，在帝都酒店口角起爭執，北山會與雷堂雙方叫來數十人械鬥，其中北山會一名小弟還拿出銳利斧頭與雷堂互砍，事後被媒體封為「斧頭幫」，有知情人士指出，昨晚內湖區的槍擊案，正是因為雙方在帝都酒店結下樑子，北山會派槍手開槍示警。

案發後警方勘查現場，發現擊發過的彈殼9枚、彈頭1枚，並於被害人車輛前擋風玻璃發現彈孔1處，2把槍枝經過初步檢視，1把槍管未貫通為道具槍，1把已貫通具擊發能力。

警方表示，許男有毒品前科，向警方宣稱何男積欠他賭債200萬不還，昨日看到何男在World Gym旁「臉書打卡」，才到附近埋伏，並且開9槍洩恨，但開槍後卻又「心生畏懼」，在警方才剛獲報有槍擊案時，就自己開車到內湖分局自首。

但警方調查，未發現任何World Gym附近的臉書打卡，何、顧2人案發後不主動報案，至今仍不到分局說明案情，加上許男因對方欠債開槍，卻又立刻自行投案，說詞及行徑詭異，目前仍在策動何、顧2人到案說明，並持續調查釐清，不排除幫派幕後操縱槍手尋仇的可能性。

警方在訊後將許男依殺人未遂、毀損及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送士林地檢署，並持續擴大追查犯案動機及槍枝來源。

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