「贊助候選人」為由詐財2千萬 雪花齋餅舖等12店家遭騙

警方帶回擔任業務主任的廖姓嫌犯（記者王宣晴翻攝） （來源警方）

2018-11-13 16:19

〔記者王宣晴／新北報導〕綽號阿標的陳姓男子看準11月24日的九合一選舉，竟頂下一間信用無虞，卻已經未營業公司開空頭支票，以贊助選舉為由，向百年餅舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」、機油店等廠商訂購大量物資，得手後轉賣，詐取選舉財，共得手逾2千萬元，警方獲報調查，昨晨逮到涉案的廖姓員工，依詐欺罪嫌送辦，並持續緝捕其他涉案人。

警方調查，今年8月中，陳男在新北市三重光復路找到一間已停業，但信用無虞的公司，將其頂下後成為公司負責人，並招募38歲的廖姓男子擔任業務主任、1名女員工當作會計，同時印了假名片持空頭支票到各種廠商訂購大量物資，再轉賣獲利，得手不法所得逾2千萬。

據了解，遭騙的店家有位於台中的百年餅舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」等店，陳男以「支持民進黨」、「贊助候選人」訂購月餅、茶葉、機油等大量物資，其中有店家擔心遭騙，還向銀行照會，確定信用無虞後才出貨，但當要請款時，卻發現是空頭支票，前往該公司查看，卻發現陳男等人早已逃逸，公司人去樓空。

警方表示，今年9月接獲10多家廠商報案，介入調查後發現該公司在中秋節後就已經解散，持續追查後昨晚逮到廖姓男子，廖男供稱僅工作45日就被解僱，領得4萬多元現金，並不知道加入詐騙集團，但警方訊後依詐欺罪嫌將廖男送辦，並持續緝捕陳男等人到案。