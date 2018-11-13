疑手機導航設定汽車模式 香港自行車隊16人誤闖國道

國道7隊名間分隊員警針對誤闖國道的香港16名自行車遊客進行了解、調查情形。（記者謝介裕翻攝）

2018-11-13 15:57

〔記者謝介裕／南投報導〕誤闖國道意外又一樁﹗

16名從香港來到台灣的遊客，打算騎自行車方式環台遊玩，12日下午4時許從台中一路南來到南投縣竹山鎮後，不慎沿國道3號竹山交流道「騎」上高速公路，驚覺路線有誤後，一行人小心翼翼地沿著路肩騎了約4公里，直至國道南下247公里處才被警方攔下，並平安護送他們下交流道，結束這場國道驚魂之旅﹗

國道7隊名間分隊長謝永峻說，這16名香港遊客組成的自行車隊誤闖國道後，還好有熱心民眾立即向警方報案，還有1名駕駛大貨車的駕駛主動放慢車速，尾隨在自行車隊後方協助戒護，因此，車隊平安脫困後，對於台灣民眾的善良、熱誠也留下深刻的印象。

警方說，該自行車隊可能未把手機衛星導航軟體設定系統，從汽車調整為「自行車模式」，以致才依循導航指示誤闖國道，依規定須開罰3000元，但因他們是外國遊客，且並非蓄意違規，警方予以法令宣導說明後便讓其離去，並未予以開單處罰，也展現警方「法」以外，兼顧情理的一面。

不過，警方提醒民眾若不小心違規誤上國道，除了先尋找國道路肩附近的空曠區或道路護欄外避難，確保自身安全後，可撥打110或1968電話求援。

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