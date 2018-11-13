就是要進翡翠水庫釣魚 釣客抗罰遭駁回

2018-11-13 14:02

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓男釣客去年前往翡翠水庫蓄水範圍區內釣魚，事後遭經濟部開罰1.5萬元，陳不服興訟抗罰；陳以其他水庫曾辦過釣魚比賽為例，抗辯不應受罰。案經台北高等行政法審理，認為翡翠水庫一旦開放釣魚，恐有污染水源之虞，且陳先前已5度闖入釣魚遭裁罰，日前駁回請求，可上訴。

判決指，去年12月11日，陳男在翡翠水庫蓄水範圍內釣魚，遭經濟部得知後依違反水利法規定，開罰新台幣1萬5000元。

但陳男提訟時主張，依憲法第7條規定，民眾釣魚是憲法保障的權利，且其他水庫如曾文，也曾舉辦過釣魚比賽，並興建釣魚平台供付費釣魚，質疑為何翡翠水庫不行釣魚？

不過，經濟部反駁，翡翠水庫是以家用和提供公共給水為主要目的，以供應大台北地區約500萬人口使用，且無替代水源，為了保護水源，早在2005年就公告不受理任何使用行為，加上陳男是在設有圍籬及告示牌範圍內被查獲，於法應接受裁罰。

法官審理後認為，經濟部開罰仍屬適法，且各水庫營運與管理各有獨立性，是否禁止釣魚？各水庫依其管理目的與水質狀況而定，不能從一而論。

再者，翡翠水庫屬在槽水庫，缺點為水體不易流動，曝氣機會相對減少，水中營樣鹽易增加，導致水質容易受影響，且翡翠容易造成淤積，水庫壽命較短，雖目前尚無釣魚與水質的關聯性數據，但釣客時常會投入大量豆餅、好培養釣場，而豆餅常會融入水中增加營養源，最終導致水質優養化；此外，釣客也可能會帶來垃圾，若開放釣魚，恐會增加水源被污染的可能性。

法官最後認為，釣魚行為並非憲法第7條明文列舉的基本權利，且陳男在這次前已曾5度違規進入翡翠水庫遭裁罰，卻仍第6度違規，基於開罰有理，判陳敗訴。