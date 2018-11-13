渣男強拉身心障礙女性交 竟連經期來都不放過判7年半

2018-11-13 13:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市雙溪區一名蕭姓男子見有身心障礙的鄰居小蕙（化名）好欺負，去年1月2日晚間用臉書將她約出後，帶到男廁強迫發生性關係。事後小蕙身體不適跟朋友反映，案件因而曝光。小蕙向法官表示，不願與蕭男發生關係，且案發時剛好是經期，但對方卻強迫自己與他性交。基隆地方法院審理後，依加重強制性交罪判蕭男有期徒刑7年半。

小蕙向法官指稱，案發當天接到蕭男用臉書打來的電話，說他有很多朋友在雙溪公園烤肉，問自己要不要一起去。結果一到現場根本沒有看到烤肉的人，蕭男就問要不要跟他發生性關係，回絕他之後，想逃離現場，卻被蕭男抓回來，隨後被帶到男廁；蕭男強迫自己幫他口交10分鐘後，他就脫去褲子，把生殖器放到自己的陰道中，過程中好痛。

蕭男在法院審理時則辯稱，當時自己詢問小蕙要不要性交，她回答說好，才把她帶到男廁內，但因為她腳痛沒辦法蹲，所以生殖器根本沒有碰到，沒有插進她的陰道內，後來又改口只有表面摩擦，而且小蕙當天並沒有大聲呼救，如果違反她的意願應該會對外求援。

蕭男的母親則證稱，有拿1000塊給小蕙看醫生，因為接到她媽媽的電話，說自己的兒子欺負小蕙，但自己一共有三個兒子，追問之下才知道是大兒子闖禍，所以有叫大兒子跟對方道歉並先支付醫藥費。

法官認為，小蕙有告知蕭男自己經期來潮，明顯不願與對方發生性關係，卻仍被蕭男強帶到男廁性交，顯然已經違反她的意願。故依加重強制性交罪判處蕭男有期徒刑7年半。