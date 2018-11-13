嘉檢發函嘉市議會 要求同意逮捕或拘禁郭明賓

2018-11-13 12:50

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕涉嫌賄選案的嘉義市副議長郭明賓，昨深夜從中國搭機返台，今天上午到開議中的市議會報到，郭受到議會撐起的「保護傘」保護，但檢方偵辦動作未停歇，之前拘提郭未果，昨已開傳票送達郭妻，轉知郭於19日到案說明，亦於今日以最速件發函要求議會同意逮捕或拘禁郭。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，郭明賓涉嫌自今年5、6月前即尋多名樁腳，由樁腳以每票1000元向選民賄選，郭所涉現金買票賄選案有3件，其中2件為遭收押的朝陽里長董林淑治及另1名樁腳，檢方偵訊相關樁腳及選民後，確認郭涉有重嫌，將他列為嫌疑人。

地方制度法第51條規定，縣市議員、鄉鎮市民代表除現行犯、通緝犯外，在會期內，非經議會、代表會同意，不得逮捕或拘禁，即所謂「議會保護傘」，指司法警政機關不得在會期中逮捕民意代表，而在此期間中，民代也有正當理由不接受傳喚、偵訊及審理。

律師劉興文指出，郭明賓因尚未被發布通緝，於議會開議期間出席報到，受議會保護傘保護，郭如在開議期間到案說明，檢方偵訊後會請回，不能對他提出聲押等強制處分。

蔡英俊表示，檢方籲郭明賓赴嘉檢接受問訊，郭如於19日仍未到案說明或議會不同意逮捕或拘禁郭，再決定後續偵查作為。