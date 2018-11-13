執行花博交通疏導 警員遇火警即時救援撲滅

2018-11-13 12:45

〔記者歐素美／台中報導〕豐原警分局潭子分駐所警員張存馥昨在豐原保甲廠花博接駁停車場，騎機車巡邏交整守望時，行經豐原區社興路52號附近，聽到1輛小客車發出巨響、車體引擎下方燃起火光，立即機警地呼叫賴姓駕駛及乘客共2人快下車，並通報消防隊前來滅火，同時商請附近民宅等出借滅火器材，與車主合力將火勢撲滅，避免災情擴大。

警方事後了解，該小客車車齡老舊，化油器漏油，車主原打算報廢，不料，可能行駛時引擎過熱致起火燃燒，幸執行花博交通疏導勤務的警員路過發現車子起火，及時救援，員警熱心服務也獲得民眾嘉許。