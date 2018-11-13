無照飆速撞死3人起訴 尬車男謝亞軒被驗出2級毒品反應

謝亞軒（見圖）與友人黃佑呈分開2部租來的轎車，謝亞軒無照飆速衝進騎樓撞死3人；台北地檢署今依公共危險等罪將2人起訴，最重可處無期徒刑。（資料照）

2018-11-13 12:23

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱「中山聯盟」成員、卻被警方澄清否認的21歲謝亞軒，日前在下班尖峰時間，與友人黃佑呈分開2部租來的轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段上無照飆速，謝亞軒的轎車失控衝進騎樓撞死3人；目擊者證稱當時2部車正在競速，並提出行車紀錄器畫面指出：「還以為是警察在抓小偷」；台北地檢署今依公共危險等罪將2人起訴，謝男最重可處無期徒刑。

據悉，謝亞軒庭訊時承認無照及超速肇事，自稱「對不起人家」，但他卻沒有承諾具體賠償事宜，案發後因覓保無著而被改羈押的他，還向法官請求說：「我想出去...」。

事發後，檢方曾對肇事的謝亞軒進行驗尿，釐清有無涉及毒駕，他的尿液中也被驗出有2級毒品反應，確認他曾吸毒，但他案發當下意識狀況正常，沒有出現吸毒後精神恍惚等症狀，無法證明肇事原因為毒駕所造成。

檢方為釐清肇事車況有無故障，傳喚租車行老闆作證，車行老闆證稱車況沒有問題，並提出車輛保養紀錄為證；由於該車輛在事發前幾天曾有1輪爆胎，輪胎行老闆也證稱，爆胎的輪胎已換新。此外，檢方還委請肇事車輛廠牌的TOYOTA原廠技師對車輛進行檢測，也確認車況並無異常。

由於肇事車輛並沒有安裝行車紀錄器，原廠技師也證稱無法還原事發當下的車速有多快，檢方為此勘查目擊者的車輛行車紀錄器，發現事發路段限速50公里，目擊者車輛的時速為49公里，而謝亞軒及黃佑呈所駕駛的轎車，則從目擊者車輛旁呼嘯而過，明顯已超速。對此，謝、黃2人庭訊時承認超速，指肇事前的時速大約60公里左右。

根據北檢今起訴的法條，肇事的謝亞軒被依刑法公共危險罪章第185條第2項起訴，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上徒刑。至於未肇事的黃佑呈則依185條第1項起訴，可處5年以下徒刑。

今年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃男所駕駛的白色轎車，從小巨蛋旁的健康路一路狂飆，後來兩車右轉南京東路4段，謝亞軒疑為避開下班車流而違規開上公車專用道，不久就疑似為了閃避安全島急速90度右轉，失控衝撞進騎樓肇事。

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