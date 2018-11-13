高雄港小艇遭縱火案 2人落網、教唆者仍逍遙法外

涉案的賓士轎車。（記者洪定宏翻攝）

2018-11-13 12:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕停泊在高雄港小港漁港的小艇「小鷹號」，9月30日深夜，遭歹徒縱火；高雄港務警察總隊調查近1個半月，莊姓及王姓2名縱火嫌犯主動到案，但教唆者仍逍遙法外，高雄港警持續偵辦。

高雄港警強調，2名嫌犯供稱是綽號「急仔」男子，以10萬元教唆他們犯案，2嫌到加油站買100元汽油分裝，再開賓士車前去縱火燒船，依公共危險及毀損等罪嫌，將22歲莊姓及23歲王姓嫌犯移送法辦。

9月30日深夜約10點半，停在小港漁港的小鷹號突然起火燃燒，高雄港務消防隊迅速調派人車滅火，所幸無人傷亡。目擊者聲稱，看到一輛黑色自小客車行經，隨即聽到丟擲物品的聲音，「砰」的一聲，小艇就冒火燃燒，質疑有人丟擲汽油彈。

高雄港務警察總隊當時聲稱，經過訪查及過濾監視器畫面，均未發現有人投擲汽油彈縱火，持續進行跡證與火場調查。

高雄港警今天證實，經消防火災鑑識人員勘查及鑑定結果，小艇甲板左舷處有汽油類易燃液體反應，屬人為縱火，損失約50萬元。

高雄港警強調，專案小組查訪報案人、現場目擊者及調閱沿路監視器畫面，鎖定莊男及王男涉案，最後2人主動到案，坦承是綽號「急仔」男子以10萬元教唆，專案小組持續偵辦。