騎士撞分隔島身亡 友人控：一名男子故意開車撞他

2018-11-13 12:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕黃姓男子2年前騎機車行經桃園市桃園區經國路往大興西路方向，突然撞上中央分隔島後送醫不治，事後卻有名蔡姓男子向檢警單位檢舉，指稱黃男車禍並非意外而是遭46歲鄭姓男子殺害，案發前鄭男曾駕駛白色休旅車故意衝撞，造成黃男失控撞上中央分隔島，不過，桃園地檢署檢察官調閱沿線監視器，案發時都無白色休旅車經過，黃男確實是自撞安全島，偵結予以鄭男不起訴。

黃男於2016年9月14日上午6點多，騎機車行經事發路段時因不明原因撞上中央分隔島，送往敏盛醫院急救後於同年10月2日凌晨不治，原本檢警認為是一起單純的車禍事故，事後卻收到蔡男檢舉指稱，他聽當時在鄭男車上的游女轉述，是鄭男故意開車衝撞黃男，才導致黃男撞上分隔島，「人是鄭男殺的」。

鄭男到案時否認有殺人犯行並稱，他知道黃男發生車禍身亡，但全案與他毫無任何關係，可能因游女是蔡男的前女友，蔡男又認為他與游女正在交往，才會胡亂指控他肇事，先前蔡男還到八德警分局檢舉他賣毒，「根本就是到處亂告」。

檢方調閱沿線監視器畫面，確認在案發時並無白色休旅車經過，且黃男確實是自行撞上分隔島，無證據證明鄭男有開車衝撞黃男，黃男家人也無意見，偵結予以不起訴。