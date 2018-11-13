媽媽被男友欺負 兒率人打破他頭

一群人持棍棒於大街上動粗，行徑囂張，警方出動快打部隊壓制。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-13 11:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕打零工維生的情侶梁姓男子與郭姓女子，兩人於今天凌晨2時許喝酒後，因打工所得的分配問題起爭執，郭女的兒子林姓男子得知後，帶了4名朋友與棍棒興師問罪，林男還動手把梁男打得頭破血流，中市警局五分局動員快打部隊10多名員警到場，不料，警察忙了整夜，梁男不願提出告訴，與郭女「床頭吵架床尾和」，但警方仍依違反社會秩序法移送林男等人裁罰。

中市警局第五分局北屯派出所於今天（13日）凌晨2時接獲報案，指稱北屯區北華街有人聚眾爭吵，警方擔心是聚眾滋事，動員快速打擊部隊，10名員警於3分鐘後抵達，發現現場有7人，包括情侶梁男（48歲）與郭女（42歲），以及郭女的兒子林男（23歲）及其朋友5人，林男與朋友並攜帶棒球棍，眾人都謊稱，並無打架滋事。

不過，警方卻發現梁男頭部被毆傷，送醫後無大礙，員警訪查附近居民與店家，得知梁男與郭女喝酒後，因為工作所得的分配起爭執，梁男罵了郭女幾句話，郭女氣得打電話叫兒子林男來助陣，也是打零工維生的林男認為「我媽媽被欺負」，遂號召4位朋友，攜帶棍棒助陣，林男並動手把梁男打傷。

警方忙了數小時，不料，梁男與郭女很快就和好，梁男不提出告訴，但警方仍認為，林男聚眾施暴，已涉嫌非告訴乃論的恐嚇危害安全罪與社會秩序法，警方將依法移送地檢署偵辦。