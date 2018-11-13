冷血水電工殺死老客戶 遭判無期徒刑

2018-11-13 11:09

〔記者溫于德／台北報導〕水電工黃元鴻被控預謀殺害長期找他修繕的73歲莊姓老婦，去年11月14日案發前一日即到跳蚤市場購買水果，行兇後再以平日工作設備砂輪機鋸開保險箱，盜走逾6萬元，事後被依強盜殺人罪起訴。台北地院今審結，依法判黃無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

起訴指出，黃男到案後雖否認犯行，辯稱僅是到莊婦家中施工，未強盜殺人，卻遭承辦檢察官質疑，為何僅是裝設配電盤、無線監視器以及修理插座，卻需要在被害人家中待近6小時？黃再度瞎扯，莊婦因跟他交情很好，當日不但頻跟他聊天，甚至請他喝咖啡或飲酒。

檢警為比對黃男供詞真偽，曾第一時間重返案發現場、勘驗咖啡機，卻見殘留的咖啡渣已嚴重發霉，推測應是許久未使用，當下拍下咖啡渣並出示給黃看；黃此時已備感心虛，另又經告知「你的衣物已沾滿鋸保險箱的鐵櫃，化驗就能證明」，他才鬆口承認犯行。

檢方今年3月8日被依強盜殺人罪起訴。黃男在法院審理時雖認殺人，但否認強盜殺人；他辯稱，取回的錢是莊婦曾經欠下的修繕款，另說，有次以非常便宜、幾乎沒利潤的價格幫忙修繕，卻被對方拖欠款項，理由時，「幫我女兒修完她家後，再一起給你」，自然讓辛苦的他，感到不滿。

法官開庭也曾傳黃男前妻作證，她說，雖然離婚，但不是因黃對我不好，純粹是想搬出去住，就她了解，兩人所生的小孩平日由黃獨自照顧，但小孩告訴我「爸爸對我很好」；前妻另提到，黃在兩人分居後曾疑似被酒店妹「剝皮」，金錢需求愈趨變大，「我還曾經念過他」。

至於莊婦一對兒女，開庭時幾乎均現身旁聽並表示意見，請求法官依法重判。

案經合議庭審理，今依判黃男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。