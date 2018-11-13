酒駕撞死醉刑警拖行800公尺 判刑5年半定讞

2018-11-13 11:18

〔記者張文川／台北報導〕雲林縣男子林清心3年前酒後駕車，輾過醉臥馬路上的雲林斗六警分局偵查佐陳彥儒，人卡車底拖行800多公尺，林肇事後逃逸並洗車滅證，二審考量他已賠償210萬元，依酒駕致死、肇逃致死等罪將他判刑5年半，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，林男在2015年5月凌晨1點多，與友人飲酒後駕車返家，經過虎尾舊空軍基地南側大門前產業道路時，撞擊與朋友飲酒後、仰躺在道路上的陳彥儒，陳被卡在車底拖行845公尺，一路留下長長血跡，左後顱骨被磨除大半，全身廣泛性擦挫傷，當場傷重死亡。

林肇事後，開車回到住處洗車、睡覺；凌晨2點才下班的醫院廖姓護理師路過案發現場，發現陳男遺體。

警方調閱監視器，同日清晨5時即逮捕林，查扣車底仍有血跡的轎車，林男酒測值達0.63，供稱以為壓到石頭或動物，不知車底卡人；陳男的轎車在空軍基地門口被發現，車門沒鎖，皮包、手機和證件都在車上，排除搶劫或竊盜。

行車事故鑑定報告認定林男是肇事主因，陳夜間躺臥道路是次因，一審審酌林一再飾詞卸責，罪證確鑿才認罪，未與家屬和解，將他判刑7年半；檢方認為林男拖行傷者，應以殺人罪論處，提起上訴。

二審認為，依車輛底盤離地距離，與陳的胸部厚度差不多，陳被轎車勾住時，車輛行進未必會受阻，無法排除「林不知車底卡人」的可能性，且林、陳沒有仇怨，也排除財殺，難以認定林有殺人動機，更難僅憑死者卡在車底，就認定林有殺人犯意，考量林男已將民事判決確定的210萬餘元賠償金支票，提存於法院，改判5年半。

案經上訴，最高法院認為二審判決未違法令，量刑也合理，今駁回上訴確定。