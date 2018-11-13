1顆掉落馬達 害國3清晨5點多14車連環撞…

福高北上52.2K處，今天上午近6點傳出14車撞擊掉落的大圓盤狀馬達（見圖）與線圈後，釀成連環車禍，警方正在追查釀禍車禍。（記者吳仁捷翻攝）

2018-11-13 10:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路（國3）北上機場系統交流道附近，今天清晨傳出1輛小貨車撞擊不明掉落物後翻覆，導致後方13車也輾過散落物的13車連環車禍，國道公路警察局第六大隊到場處理，幸無人員傷亡，清查發現是顆直徑60公分、重約數十公斤的大型圓盤狀馬達與線圈掉落國道路面肇禍，警方正追查肇事車輛。

國道六隊樹林分隊調查，這起14車連環車禍發生在今天上午5時42分，福高北上52.2公里，剛過機場系統交流道附近路段發生事故，樹林分隊巡邏車趕往處理；當時1輛自小貨車翻覆，45歲朱姓駕駛從車上爬出，朱姓駕駛告知警方，當時他行經該路段，發現中內車道路面有不明物體時，閃避不及撞上掉落物後側翻，倒在內側車道，所幸當時車輛不多，未釀成二次事故。

第1輛撞到掉落物的朱男車後，後方13車（12車、1輛遊覽車）先後撞擊這顆馬達破胎或底盤受損停下；一名遭波及的吳姓駕駛說，他開在內側車道，突感一陣震動，他察覺撞到異物，慢慢停靠路肩，發現前方多車都陸續停下檢視受損狀況。

樹林分隊說，這起因國道掉落大型馬達、線圈，造成14車受損，所幸沒人受傷，也沒人酒駕，初步判斷為載運馬達的大貨車未穩妥綑綁，導致馬達掉落國道路面，正調閱監視器及事發前途經該路段的車輛行車紀錄器，追查摔落肇事馬達的車主到案，進一步釐清肇事責任。